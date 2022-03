Promozione, Girone C: le partite della diciannovesima giornata

Domenica 6 marzo le squadre del Girone C del campionato Promozione scenderanno in campo per la diciannovesima giornata.

Il big match

La partita di cartello della 19esima giornata si gioca ad Ostia, dove i padroni di casa della Pescatori Ostia ospiteranno i primi della classe del Nettuno. Gli Squali sono reduci dalla vittoria nel derby contro l’Ostiantica trascinati da Bucri. Il calciatore scuola Roma è già a quota 7 gol in stagione, di questi due sono arrivate nelle ultime due giornate concise con due vittorie della Pescatori. A sfidare la formazione del litorale ci sarà il Nettuno del bomber Laghigna, che ha fatto il pieno di entusiasmo dopo aver battuto per tre a zero il Palocco ed essersi ripreso il primo posto nel girone C.

Le altre partite

Sarà interessante vedere la risposta del Palocco, vittorioso in Coppa Italia contro la DuepigrecoRoma, che in casa attende il Morandi. Si aspettano gol a Velletri fra i padroni di casa e l’Eur Torrino che sta vivendo un buon momento di forma. Reazione attesa in casa DuepigrecoRoma che dopo le ultime uscite non felici va a caccia dei tre punti sul campo della Virtus Ardea. Il Grifone Roma VIII dopo la roboante vittoria in Coppa Italia, ospita in casa l’Atletico Acilia.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 19esima giornata del Girone C:

Palocco-Morandi

Pescatori Ostia-Nettuno

Velletri-Eur Torrino

Virtus Ardea-DuepigrecoRoma

Vis Aurelia-Ostiantica

Monte Mario-Santa Maria delle Mole

Grifone Roma VIII-Atletico Acilia

Fonte Meravigliosa-Città di Pomezia

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C