Promozione, Girone B: le partite della sedicesima giornata

Completati i recuperi, domenica 13 febbraio il Girone B del campionato Promozione riprende il suo regolare svolgimento. Spicca nella 16esima giornata il derby d’alta classifica fra Sporting e Futbol Montesacro.

Big match

Senza dubbio il big match della 16esima giornata è il derby fra Futbol e Sporting Montesacro. Le due squadre si ritrovano appaiate in classifica a quota 26 punti, a -5 dal primo posto occupato dal Passo Corese. Lo Sporting ha infatti raggiunto il Futbol, dopo la manita rifilata al Fidene nel recupero della 15esima giornata.

Le altre partite

Il Passo Corese andrà in scena in casa contro l’Almas, mentre la Romulea è alla ricerca di scatto dopo la sconfitta casalinga contro lo Zena. La squadra di San Giovanni dovrà vedersela contro il Poggio Mirteto in uno vero e proprio scontro diretto per le zone alte di classifica. Il Fiano Romano secondo sfida al Comunale di Guidonia i padroni di casa penultimi in classifica.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo della 16esima giornata del Girone B del campionato Promozione

Passo Corese-Almas

Sporting Montesacro-Futbol Montesacro

Romulea-Poggio Mirteto

Guidonia-Fiano Romano

Castrum-Nomentum

Bf Sport-Settebagni

Fidene-Amatrice

Setteville-Zena

