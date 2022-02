Promozione, Girone B: le partite della diciottesima giornata

Domenica 27 febbraio le squadre del Girone B scenderanno in campo per la 18esima giornata del campionato. Occhi puntati sul derby Guidonia-Zena Montecelio

Il big match

La sfida più attesa della prossima giornata è quella del Comunale, fra Guidonia e Zena Montecelio. Le due squadre arrivano al derby in momenti completamente opposti. I padroni di casa del Guidonia navigano al terzultimo posto della classifica e sono reduci dal pareggio contro il Nomentum. Il Grifone invece ha vinto le ultime quattro partite battendo fra le altre la Romulea (in trasferta) e il Setteville con un clamoroso dieci a uno. Questi risultati hanno lanciato i rossoblù all’ottavo posto della classifica. Il derby di andata si è concluso sul risultato di parità per uno a uno.

Le altre partite

Il Passo Corese dopo la caduta col Fiano, tornerà a difendere il primo posto in casa contro il Nomentum. Il Fiano Romano sarà in scena in trasferta a Fidene. Fra le sfide più interessanti di giornata ci sarà Romulea-Futbol Montesacro, con la squadra dell’Appio in cerca di un cambio di trend, al momento negativo. Altra sfida da tenere d’occhio è quella fra il Bf Sport e lo Sporting Montesacro, una partita fra due squadre d’alta classifica.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 18esima giornata del Girone B:

Romulea-Futbol Montesacro

Fidene-Fiano Romano

Passo Corese-Nomentum

Guidonia-Zena

Amatrice-Almas

Sporting Montesacro-Bf Sport

Setteville-Settebagni

Castrum-Poggio Mirteto

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B