Pari fra Morandi e Grifone

Secondo pareggio per il Grifone Roma VIII fermato dal pari dal Morandi

Finisce 1 a 1 la partita dell'Anco Marzio di Ostia fra il Morandi e il Grifone Roma VIII.

La partita

La Morandi blocca in casa sul pareggio il Grifone Roma VIII. I padroni di casa vanno a segno con l'attaccante Daniele Sargolini. La reazione del Grifone non tarda ad arrivare. Il pareggio arriva immediato con Alessandro Barbarella. Il Grifone cerca pure il gol della vittoria, che viene sfiorato da Tajarol in sforbiciata. Nella ripresa tante occasioni dal Grifone ma l'imprecisione degli ospiti e la resistenza del Morandi fanno terminare la partita col pareggio.

La classifica

Il Grifone con questo pareggio sale a quota due punti, mentre il Morandi conquista il primo punto del suo campionato.