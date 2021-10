Il Nomentum batte in trasferta il Guidonia per 2 a 0 e conquista la prima vittoria del suo campionato

Il Nomentum sbanca Guidonia battendo i padroni di casa con un secco 2 a 0.

La partita

Un gol per tempo sono bastati al Nomentum per vincere in casa del Guidonia. Nel primo tempo sblocca la partita il centrocampista classe 1995 Simone Maresca. Nella ripresa il gol del 2 a 0 che chiude la partita porta la firma di Davide Sacripanti, attaccante classe 1994.

La classifica

Con questa vittoria il Nomentum conquista i primi punti del suo campionato mentre il Guidonia resta fermo a quota un punto dopo due giornate.