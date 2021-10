Al Nettuno il big match contro l'Ostiantica

Il Nettuno in rimonta grazie alla doppietta di Laghigna vince il big match contro l'Ostiantica e vola a punteggio pieno

Il Nettuno si prende con forza e in rimonta il big match della seconda giornata del campionato Promozione girone C, vincendo 2 a 1 in casa contro l'Ostiantica

La partita

Bella partita fra Nettuno e Ostiantica, che si sblocca al 18esimo. A passare in vantaggio sono gli ospiti con De Santis. Nella ripresa però i padroni di casa ribaltano il risultato. I verdazzurri vengono trascinati da Erik Laghigna autore della doppietta che fissa il risultato sul 2 a 1. Per il Nettuno anche quattro pali colpiti.

La classifica

Con questo successo il Nettuno conquista la seconda vittoria in due partite e sale a quota sei punti in testa alla classifica. L'Ostiantica si ferma e resta a tre punti.