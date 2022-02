Nettuno-Palocco 3-0: Vittoria e primo posto per i ragazzi di Panicci

Il Nettuno vince lo scontro diretto contro il Palocco con un netto tre a zero nella diciottesima giornata del Girone C. La formazione di Panicci prima del fischio d'inizio è scesa in campo con la maglia contro la guerra in Ucraina.

La partita

Alla prima occasione il Nettuno passa in vantaggio grazie a Piro che completa un perfetto contropiede. Laghigna di testa serve Sbordone che lancia in profondità Piro che a tu per tu col portiere avversario non sbaglia. Piro raddoppia poco dopo. Il secondo gol del Nettuno nasce da un'altro pallone recuperato in mezzo a campo con ancora Laghigna rifinitore per il numero 7 che lanciato in porta non sbaglia. Nella rirpesa si fa vedere il Palocco con De Falco che però si fa murare da Scarsella in uscita. Ospiti ancora pericolosi ma colpiscono il palo. Nel finale chiude i conti Sbordone ancora in contropiede con un destro chirurgico che non lascia possibilità di intervento al portiere.

La classifica

Con questa vittoria il Nettuno si prende il primo posto, salendo a quota 43 punti a pari punteggio col Palocco. Nettuno avanti per via dello scontro diretto e della differenza reti a favore.