Promozione, il Nettuno presenta la nuova maglia

Anno nuovo, maglia nuova. Il Nettuno squadra militante nel Girone C del campionato Promozione ha infatti presentato la nuova maglia che sarà utilizzata in questo anno.

La nuova maglia

La nuova maglia del Nettuno mantiene i colori sociali del club: il verde e il blu. A differenza della precedente però sono le nuove grafiche sulla maglia. In alto a sinistra e in basso a destra nei nuovi inserti regna il colore verde, nella restante parte il blu.

Questo l'annuncio del club: "Vi presentiamo la nuova maglia del asd Nettuno Calcio per il nuovo anno 2022 con personalizzazione. Sperando sia l’anno della consacrazione in Eccellenza".

La stagione

Il Nettuno è in piena lotta per il salto di categoria. La squadra di Mister Panicci, seconda in classifica, è protagonista di un duello avvincente con il Palocco con le due compagini distanziate di soltato tre punti. Il Nettuno, così come il Palocco, ha una partita da recuperare, ma vanta il miglior attacco del campionato con 48 gol anche grazie ai 19 di Laghigna (capocannoniere del Girone C), e la miglior difesa con 13 reti subite (insieme a Palocco e Grifone).