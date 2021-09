Promozione, due nuovi sponsor per il Nettuno

L'Asd Nettuno Calcio è pronto ad iniziare una nuova stagione. La squadra di mister Aldo Panicci farà il suo esordio ufficiale in stagione il 19 settembre contro la Virtus Ardea in Coppa Italia, in casa Nettuno si registra l'arrivo di due nuovi sponsor.

Nuovi sponsor per il Nettuno

Sulla proprio pagina Facebook, il Nettuno ha annunciato due nuovi sponsor della squadra. Sono la società Timia srl Ambiente-Energia e A&D Consulenza e Servizi, i due nuovi sponsor della squadra. Questo il messaggio su fb da parte del club: "Si ringrazia per la collaborazione i nostri primi 2 sponsor di questa nuova stagione calcistica che hanno creduto al nuovo progetto ASD Nettuno Calcio… grazie a loro e a chi in futuro collaborerà, faremo sicuramente una grande stagione calcistica 2021/2022".

Minnocci dal Nettuno all'Hellas Verona

Il Nettuno calcio ha anche annunciato, con orgoglio, il passaggio del classe 2004 Valerio Minocci, all'Hellas Verona. Il ragazzo è cresciuto nella Virtus Nettuno e poi al Nettuno Calcio dove ha esordito in prima squadra. Il club tiene a sottolineare quanto sia stato importante il lavoro di mister Panicci che da sempre ha creduto nel giovane calciatore ma non solo. Infatti questo trasferimento, per il Nettuno dimostra come il club lavori per il bene dei propri ragazzi, non ostacolando nessuna trattativa. Ecco il post del Nettuno: "In questo articolo ritengo che ci siano almeno 2 aspetti da precisare: il primo riguarda chi veramente ha fatto un lavoro incredibile sul ragazzo per far sì che arrivasse fin qui! E d è il Mister Aldo Panicci e nessun altro. Il secondo punto è ciò che ho sottolineato per far presente a tutti che il Nettuno Calcio lavora solo ed esclusivamente per il bene dei dei propri ragazzi. Forza Valerio Minnocci!"