Promozione, i migliori giocatori dell'ottava giornata dei gironi A, B e D

L'ottava giornata del campionato Promozione dei gironi A, B e D hanno regalato diverse sorprese inattese e tanti protagonisti. Ecco i migliori giocatori dei tre gironi scelti da RomaToday.

Bellacima, il migliore del Girone A

Raffaele Bellacima della Sorianese è il miglior giocatore di giornata del Girone A. Il difensore classe 1993 è stato assoluto protagonista della vittoria per 4 a 1 dei suoi sul campo della Polisportiva Ostiense. Il centrale oltre che a chiudere in difesa si è fatto notare in fase offensiva. Bellacima da sviluppi di corner prima ha sbloccato la partita con un perfetto colpo di testa e poi ha siglato il 3 a 1 con un tocco ravvicinato sempre da azione da calcio d'angolo.

Cavallari, il migliore del Girone B

Manuel Cavallari dell'Amatrice è il miglior giocatore di giornata del Girone B. L'attaccante classe 1992 ha realizzato una doppietta nel successo della squadra ospite sul campo del Grifone Gialloverde. Con i suoi gol Cavallari ha permesso alla formazione di Angelone di chiudere il primo tempo sul due a zero e al triplice fischio sono cinque i risultati utili consecutivi dell'Amatrice.

Scacchetti, il migliore del Girone D

Gianmarco Scacchetti della Bi.Ti. è il miglior giocatore dell'ottava giornata del Girone D. L'attaccante classe 1988 ha trascinato i suoi nella vittoria per quattro a uno contro il Rocca Priora. A cospetto della sua ex squadra, Scacchetti, che ha sbloccato il match nel finale del primo tempoha realizzato una doppietta portando la formazione di Rocconi al primo successo casalingo stagionale.