Promozione, i migliori giocatori della settima giornata dei gironi A, B e D

Innumerovili sorprese e alcune prove di forza nella settima giornata dei campionati Promozione. Diversi i protagonisti dell'ultimo turno, ecco i migliori per RomaToday dei gironi A, B e D.

Siddi, il migliore del Girone A

Alessio Siddi della Polisportiva Ostiense è stato il miglior giocatore del Girone A. Il centrocampista classe 2003 infatti è stato protagonista assoluto del pareggio della sua squadra in trasferta sul campo dell'Ottavia capolista. Siddi è stato l'autore del momentaneo uno a zero dell'Ostiense arrivato al 48esimo. La vittoria è sfumata nel finale per via di un rigore trasformato da Cervini che ha portato all'espulsione prima di Zeno e poi dello stesso Siddi. Un gol e un rosso per il giocatore che ha fermato la capolista.

Cirillo, il migliore del Girone B

Filippo Cirillo del Tor Lupara è senza dubbio il miglior giocatore di giornata del Girone B. L'attaccante classe 2001 non solo si è preso la scena nel 5 a 1 contro il Futbol Montesacro ma si è preso anche il pallone autografato dal presidente Olivieri. Infatti Cirillo è stato autore di una tripletta. L'attaccante prima si procura un calcio di rigore realizzato da Falcinelli, poi sul risultato di due a zero si mette in proprio segnando tre reti firmando così la prima vittoria in campionato del Tor Lupara.

Romagnoli, il migliore del Girone D

Roberto Romagnoli del Valmontone è l'uomo copertina della settima giornata del Girone D. Il centrocampista classe 1992 ha infatti firmato la vittoria dei giallorossi nello scontro diretto contro l'Atletico Morena. Partito dalla panchina, capitan Romagnoli ha risolto il big match di Morena con un destro al volo che non ha lasciato possibilità di intervento al portiere. Con questo gol Romagnoli ha mandato in fuga il Valmontone a +6 dalle prime inseguitrici.