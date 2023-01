Promozione, gironi A, B e D: i top della quindicesima giornata

Conferme e volti nuovi nell'ultima giornata di andata dei gironi A, B, C del campionato Promozione. Ecco i tre migliori giocatori scelti da RomaToday per la quindicesima giornata.

Palazzini il migliore del Girone A

Alessio Palazzini dell'Ostiense è il miglior giocatore del Girone A. Il numero 10 della formazione di Fasciolo realizza una doppietta nella vittoria per tre a zero contro il Nuovo Borgo San Martino. Palazzini infatti nella ripresa (risultato 1-0) trascina i suoi alla vittoria consolidando il vantaggio mettendo a segno in nove minuti (dal 59esimo al 68') due gol. Vittoria importante per i biancoverdi che lasciano l'ultimo posto della classifica.

Cirillo il migliore del Girone B

Filippo Cirillo del Tor Lupara è il miglior giocatore del Girone B. Il bomber classe 2001 ha silgato la rete della vittoria casalinga del Tor Lupara contro l'Amatrice (seconda) in una partita che alla vigilia vedeva gli ospiti favoriti. Una rete da rapace d'area, figlia di un pressing importante della formazione di Palumbo. La salvezza del Tor Lupara passa dai gol di Cirillo.

Pastore, il milgiore del Girone D

Alessandro Pastore dell'Atletico Morena è il miglior giocatore del Girone D. L'attaccante classe 2002 è stato protagonista della vittoria contro l'Atletico Lariano (2-0). Pastore ha messo a referto una doppietta. Due gol pesanti che valgono all'Atletico Morena il posto di prima inseguitrice del Valmontone.