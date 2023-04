Promozione, i top della venticinquesima giornata dei Gironi A, B e D

Consueto appuntamento con la rubrica di RomaToday con i migliori giocatori dell'ultimo turno dei Gironi A, B e D del campionato Promozione. Ecco i migliori della 25esima giornata.

Monteforte il migliore del Girone A

Matteo Monteforte dell’Aranova è il miglior giocatore della venticinquesima giornata del Girone A. Il classe 1993 è stato protagonista della vittoria della capolista contro l’Ostiense mettendo a segno una tripletta, fra cui una rete su rigore. Un tris pesante del 10 che mantiene l’Aranova al primo posto con 59 punti, a +1 dalla Romulea seconda.

Mocerino è il migliore del Girone B

Ciro Mocerino del Passo Corese è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone B. L’attaccante classe 2002 realizza una doppietta nel tre a uno a finale dei suoi contro il Nomentum. Mocerino realizza il momentaneo 2-0 saltando un avversario e lasciando partire un bel destro sotto la traversa e poi firma il 3-1 nel finale blindando la seconda vittoria consecutiva del Passo Corese che corre verso i play out.

Gallaccio il migliore del Girone D

Michele Gallaccio del Valmontone è il miglior giocatore del 25esimo turno del Girone D. L’attaccante giallorosso mette a referto una tripletta nel 4 a 0 del Valmontone che sancisce per la squadra la matematica vittoria del campionato e dunque il salto in Eccellenza. Un destro di potenza, un tiro al volo e un calcio di rigore per i tre gol di Gallaccio che sale così a quota 22 reti in campionato.