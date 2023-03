Promozione, i top della ventiquattresima giornata dei Gironi A, B e D

Nuovo appuntamento con la rubrica di RomaToday dei migliori giocatori dell'ultima giornata dei Gironi A, B e D del campionato Promozione. Ecco i migliori del 25esimo turno.

Trincia il migliore del Girone A

Simone Trincia del Grifone è il miglior giocatore della ventiquattresima giornata del Girone A. Il classe ’99 è protagonista di una partita super nel successo per tre a zero dei suoi contro la Nuova Pescia Romana. Per il calciatore di mister Di Giovanni due gol: il colpo di testa che apre il match e il calcio di rigore del definitivo 3-0. Nel mezzo l’assist per il 2-0.

Sestilli il migliore del Girone B

Flavio Sestilli del Bf Sport è il miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone B. L’attaccante classe 2003 dei gialloneri regala ai suoi tre punti pesantissimi contro il Settebagni. L’attaccante allo scadere sigla il gol della vittoria (3-2) che tira il Bf Sport fuori dalla zona playout e che lancia in fuga l’Amatrice capolista.

Maggio il migliore del Girone D

Matteo Maggio della Bi.Ti. è il miglior giocatore del 24esimo turno del Girone D. Il calciatore della formazione di Marino ha realizzato una tripletta nel successo dei suoi contro la Vivace Grottaferrata. Una vittoria che lancia la Bi.Ti. all’inseguimento dell’Atletico Morena secondo e distante soltanto due punti.