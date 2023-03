Promozione, i top della ventitreesima giornata dei Gironi A, B e D

Torna il consueto appuntamento con la rubrica di RomaToday dei migliori giocatori dell'ultimo turno dei Gironi A, B e D del campionato Promozione. Ecco i migliori della 23esima giornata.

Amorosino il migliore del Girone A

Francesco Amorosino della Romulea è il miglior giocatore della ventireesima giornata del Girone A. Il centrocampista classe 1995 gialloroo trascina i suoi alla vittoria, in rimonta, contro la DuepigrecoRoma. La remuntanda al Campo Roma arriva in pieno recupero dopo che la Romule aveva chiuso il primo tempo sotto di un gol, pareggiato con Gobbo e sbagliato un rigore. Amorosino per tutta la partita è fra i più pericolosi dei suoi e sfiora più volte il gol che arriva solo sull'ultimo pallone del match: il centrocampista è abile di testa a leggere la prima parata del portiere e di testa in mischia trova il colpo di testa che vale i tre punti e mantiene la Romulea a -1 dall'Aranova capolista.

Colangeli il migliore del Girone B

Simone Colangeli dell'Amatrice è il miglior giocatore del 23esimo turno del Girone B. L'attaccante classe '94 mette la firma nella vittoria dei suoi per cinque a zero contro il Grifone Gialloverde. Colangeli nella ripresa realizza prima un calcio di rigore e poi è bravo a farsi trovare sul secondo palo su un cross dalla destra per spingere in rete il pallone. Due gol personali, cinque di squadra per l'Amatrice capolista del Girone B.

Vasta il migliore del Girone D

Erik Vasta dell'Atletico Morena è il miglior giocatore dell'ultima giornata del Girone D. L'attaccante dell'Atletico Morena con una doppietta trascina i suoi al successo per tre a zero contro la Pro Cori. Risultato importante al Fabrizi con Vasta e compagni che blindano il primo posto e accorciano dalla vetta distante però ancora 12 punti.