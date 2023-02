Promozione, i top della ventesima giornata dei gironi A, B e D

Nonsotante alcuni rinvii la ventesima giornata del campionato Promozione è giunta al termine. Ecco il consueto appuntamento con RomaToday per quanto riguarda i top dei Gironi A, B e D.

Tedeschi il migliore del Girone A

Aldo Tedeschi dell'Ottavia è il miglior giocatore del Girone A nell'ultimo turno. Il difensore classe 2002 trascina i compagni alla vittoria per due a zero contro il Santa Marinella siglando una doppietta. Tedeschi porta in vantaggio l'Ottavio al tramonto del primo tempo con un perfetto colpo di testa ed ad inizio ripresa finalizza un bel cross dalla fascia sinistra trovando il 2 a 0. Tre punti importanti che permettono alla squadra di Porcelli di rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive.

Corazza il migliore del Girone B

Matteo Corazza del Riano è il miglior giocatore della ventesima giornata del Girone B. Il centrocampista classe 2003 è l'MVP della partita vinta contro il Passo Corese per quattro a zero. Contro gli ultimi in classifica, in una partita da non sbagliare Corazza sigla una tripletta portando la squadra in zona salvezza fuori dalla zona play out.

Renzi il migliore del Girone D

Emanuele Renzi del Valmontone è il miglior giocatore dell'ultima giornata del Girone D. Il numero 10 del Valmontone è assoluto protagonista della vittoria, netta, dei giallorossi contro il Velletri (6-1). Renzi sigla prima il due a zero con gran controllo e sinistro da fuori area e poi si mette a servizio dei compagni. Il 10 serve due assist prima a Gallaccio e poi a Romagnoli. Sul parziale di 4-1, Renzi dopo l'ennesima serpentina in area di rigore, batte il portiere col suo sinistro. Renzi superbo in un Valmontone super che vola a 54 punti a +13 dalla prima inseguitrice.