Promozione, i top della diciannovesima giornata dei gironi A, B e D

Torna il consueto appuntamento di RomaToday con i top dell'ultimo turno, la diciannovesima giornata, dei gironi A, B e D del campionato Promozione.

Dabo il migliore del Girone A

Mohammed Dabo del Carbognano è il miglior giocatore della 19esima giornata del Girone A. Il calciatore classe 1997 si rivela decisivo nello scontro diretto per la salvezza contro la DuepigrecoRoma. Il Carbognano si impone al Martinozzi per due a zero grazie alla doppietta di Dabo che glaciale dal dischetto realizza le due reti che decidono l'incontro. Con questo successo il Carbognano raggiunge a 17 punti proprio la DuepigrecoRoma.

Ragaglini il migliore del Girone B

Filippo Ragaglini del Settebagni è il miglior giocatore dell'ultimo turno del Girone B. L'attaccante classe 1997 con una doppietta indirizza la partita poi stravinta dal Settebagni contro il Valle del Peschiera. Ragaglini nel finale di primo tempo mette a segno due reti, che valgono il momentaneo 1-2 e 1-3 del Settebagni che poi arrotonda il risultato nel secondo tempo. Successo importante per la formazione di Laurentini che blinda il primo posto a +4 dall'Amatrice.

Demofonti il migliore del Girone D

Francesco Demofonti dell'Atletico Lodigiani è il miglior giocatore del 19esimo turno del Girone D. L'attaccante classe 2001 brilla nello scontro diretto per la salvezza fra Atletico Lodigiani e Sporting Ariccia. Demofonti trascina i suoi alla vittoria per tre a due mettendo a segno una doppietta. Risultato che da respiro alla squadra che esce, almeno per il momento, dalla zona play out.