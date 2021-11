Promozione: tutti i risultati della settima giornata del Girone D

Nella settima giornata del Girone D del campionato Promozione il risultato più importante lo porta a casa il Valmontone che batte la capolista Villa Adriana per 2 a 1.

Colpo del Valmontone

Lustrissimi e Ciampi regalano infatti il successo ai giallorossi sul difficile campo del Villa Adriana che spreca pure un calcio di rigore ben neutralizzato da Provaroni. Inutile il gol di Grosso nel finale per i padroni di casa. I coccodrilli però possono sorridere guardando la classifica visto che restano in testa al girone per via dei passi falsi delle dirette inseguitrici.

Gli altri risultati del Girone D

Scivola la Lodigiani che alla Borghesiana cede il passo al Bellegra, mentre pareggia in casa contro la Virtus Roma, sprecando un doppio vantaggio l’Atletico Torrenova. Chi sorride invece è il Rocca Priora che grazie ad una doppietta di Scacchetti nel recupero vince contro l’Atletico Colleferro e vola al secondo posto, a meno uno dal Villa Adriana. Bene anche l’Atletico Morena terzo che supera per 3 a 1 il Torre Angela. Il Vicovaro, trascinato da Taverna fa suo il Derby contro la Vis Subiaco.

I risultati della settima giornata

A seguire tutti i risultati della settima giornata del Girone D:

Vis Subiaco-Vicovaro 0-3

Torre Angela-Atletico Morena 1-3

Lodigiani-Bellegra 1-2

Villa Adriana-Valmontone 1-2

Atletico Colleferro-Rocca Priora 1-2

Atletico Torrenova-Virtus Roma 2-2

Vivace Grottaferrata-Polisportiva De Rossi 3-1

Pro Roma-Bi.Ti.Calcio 2-1

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata del Girone D