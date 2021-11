Promozione: tutti i risultati della settima giornata del Girone C

Il settimo turno del Girone C del campionato Promozione ha confermato due certezze: il Palocco e il Nettuno, entrambe in testa alla classifica con 17 punti.

Nettuno e Palocco in fuga

Il Nettuno si è confermato una squadra micidiale e letale in fase offensiva, e lo dimostra il 4 a 1 rifilato all’Eur Torrino. Ancora in spolvero Laghigna autore di un gol e un assist. Il Palocco aveva una sfida più complicata, ma fra le mura amiche ha superato per 4 a 3 il DuepigrecoRoma al termine di una vera e propria battaglia sportiva.

Gli altri risultati del Girone C

La Pescatori Ostia è sempre più lontana dalle retrovie e lo dimostra il terzo successo consecutivo: il 2 a 1 in trasferta contro il Monte Mario. Gli squali raggiungono in classifica i rivali dell’Ostiantica che escono sconfitti per 4 a 2 sul campo della Virtus Ardea. Vittoria rotonda del Grifone che supera per 4 a 0 il Città di Pomezia, mentre è di misura il successo del Santa Maria delle Mole contro il Velletri. L’Atletico Acilia fa suo lo scontro salvezza contro il Morandi grazie alla tripletta di Sbrega.

I risultati della settima giornata del Girone C

Di seguito tutti i risultati della settima giornata del Girone C del campionato Promozione:

