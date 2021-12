Promozione: i risultati della nona giornata del Girone D

La nona giornata del campionato Promozione Girone D ha regalato sei vittorie esterne su otto partite, ma soprattutto il cambio in testa alla classifica dove adesso si trova il Rocca Priora.

Rocca Priora primo in classifica

Il big match della nona giornata era senza dubbio quello fra Villa Adriana e Rocca Priora. I coccodrilli arrivavano allo scontro diretto da primi in classifica, ma i castellani al termine di una difficile partite hanno portato a casa i tre punti. Il Rocca Priora passa in vantaggio nel primo tempo con Ristori. Nella ripresa Bonini porta la partita in parità ma è il bomber dei castellani, Scacchetti, a regalare con un calcio di rigore la vittoria e il primo posto nel Girone D al Rocca Priora.

Tante vittorie in trasferta

Sei vittorie esterne su otto partite. La nona giornata di Serie D ha visto fra le altre la vittoria in rimonta per 5 a 1 del Valmontone in casa del Torre Angela, ultimo e ancora con zero punti. Altra goleada è arrivato a Colleferro dove l'Atletico è caduto per 6 a 3 sotto i colpi della Virtus Roma. Netta vittoria del Vicovaro, secondo, che supera per 3 a 0 la Vivace Grottaferrata. Chi invece ha evitato la sconfitta è la Lodigiani che alla Borghesiana, sotto di due a zero contro la Polisportiva De Rossi agguanta il pareggio con i gol di Pisapia e Brunetta.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della nona giornata del Girone D:

Torre Angela-Valmontone 1-5

Atletico Colleferro-Virtus Roma 3-6

Lodigiani-Polisportiva De Rossi 2-2

Atletico Morena-Bellegra 1-1

Villa Adriana-Rocca Priora 1-2

Vivace Grottaferrata-Vicovaro 0-3

Vis Subiaco-Bi.Ti.Calcio 1-3

Pro Roma-Atletico Torrenova 1-4

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone D del campionato Promozione