Promozione: i risultati della nona giornata del Girone C

La nona giornata del Girone C del campionato Promozione mette ancora una volta in evidenza la corsa a due per il primo posto fra Nettuno e Palocco. Sale la Pescatori Ostia che vince lo scontro diretto contro il Grifone Roma VIII.

Palocco e Nettuno sempre al comando

Nettuno e Palocco condividono la vetta del Girone C con 23 punti. Per differenza reti conserva un vantaggio la formazione di mister Panicci. Il Nettuno vince per 2 a 0 in casa dell'Atletico Acilia grazie ai gol di Flavio Porcari su rigore e Sbordone. Il Palocco invece in casa supera per 2 a 1 il Città di Pomezia.

Vola la Pescatori Ostia

Successo importante della Pescatori Ostia che espugna il campo del Grifone Roma per 2 a 1 grazie alle rete allo scadere di Sesta. La vittoria proietta gli squali al terzo posto della classifica con 17 punti. Torna alla vittoria anche l'Eur Torrino che in casa vince in rimonta la difficile partita contro il DuepigrecoRoma che scivola al quarto posto del girone.

I risultati del Girone C

Di seguito il quadro completo dei risultati della nona giornata del Girone C del campionato Promozione.

Atletico Acilia-Nettuno 0-2

Palocco-Città di Pomezia 2-1

Monte Mario-Fonte Meravigliosa 1-3

Morandi-Santa Maria delle Mole 1-1

Velletri-Ostiantica 2-3

Virtus Ardea-Vis Aurelia 3-0

Eur Torrino-DuepigrecoRoma 3-1

Grifone Roma-Pescatori Ostia 1-2

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone C del campionato Promozione