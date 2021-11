Promozione: i risultati della nona giornata del Girone B

La nona giornata del Girone B del campionato Promozione offre due nuove squadre in vetta alla classifica. Infatti la Romulea fallisce la fuga e si vede superata da Passo Corese e Fiano Romano.

Cambio in vetta

Niente fuga per la Romulea che perde in casa lo scontro diretto contro il Passo Corese. La partita viene decisa da uno splendido calcio di punizione di Mechelli che col mancino batte il portiere. Il succesos permette al Passo Corese di prendersi la vetta, in condivisione con il Fiano Romano che con secco tre a uno ha la meglio in trasferta sul campo del Poggio Mirteto. Sia Fiano che Passo salgono a quota 18 punti lasciando la Romulea a 17.

Successi importanti

Vittoria importante per il Guidonia. Il primo successo in campionato per la squadra di mister Mariani arriva grazie al due a zero, firmato da Fabiano e Neroni, sul campo del Setteville. Risponde lo Zena che in casa si impone per 2 a 0 contro il Nomentum. I gol arrivano al 73esimo con Simonetta e al 77esimo con Libertini. Rifila una manita all'Almas il Settebagni con Canducci autore di una doppietta. Ultima posizione occupato dal Castrum con 5 punti sconfitto in casa dallo Sporting Montesacro.

Tutti i risultati della nona giornata

Di seguito tutti i risultati della nona giornata del Girone B del campionato Promozione.

Settebagni-Almas 5-1

Zena-Nomentum 2-0

Setteville-Guidonia 0-2

Romulea-Passo Corese 0-1

Poggio Mirteto-Fiano Romano 1-3

Futbol Montesacro-Amatrice 2-2

Bf Sport-Fidene 1-0

Castrum-Sporting Montesacro 1-2

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone B