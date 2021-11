Promozione Lazio: tutti i risultati del Girone D

Archiviata la quinta giornata del Girone D del campionato Promozione. Nel turno concluso, il Villa Adriana si riprende la testa della classifica e sale la Rocca Priora. Brutto scivolone della Lodigiani. Nelle retrovie solo un pareggio fra Atletico Colleferro e Valmontone.

Le partite del Girone D

Il Villa Adriana si riprende la testa della classifica conquistando la sua quarta vittoria in cinque partite. Il Villa Adriana supera di misura, per 1 a 0, l'Atletico Morena grazie ad una splendida punizione di Bonini. Sale al secondo posto della classifica la Rocca Priora. I castellani hanno la meglio sull'Atletico Torrenova grazie alla rete di Ceccarelli che sigla il momentaneo 3 a 1, prima del gol del solito Forcina che accorcia le distanze. Villa Adriana e Rocca Priora, hanno approfittato del tonfo della Lodigiani in casa della Vivace Grottaferrata.

Nelle retrovie termina con un pareggio per 1 a 1 il Derby della Via Casilina fra Atletico Colleferro e Valmontone.

I risultati del Girone D

A seguire tutti i risultati della quinta giornata del Girone D del campionato Promozione Lazio:

Atletico Torrenova-Rocca Priora 2-3

Villa Adriana-Atletico Morena 1-0

Vivace Grottaferrata-Lodigiani 3-2

Atletico Colleferro-Valmontone 1-1

Virtus Roma-Bi.Ti.Calcio 1-1

Torre Angela-Bellegra 0-4

Pro Roma-Vicovaro 2-4

Vis Subiaco-Polisportiva De Rossi 0-4

