Promozione, Girone D: i risultati della trentesima giornata

Ultimi novanta minuti di fuoco nel Girone D del campionato Promozione. L'ultima giornata del girone dei Castelli ha visto una seconda squadra retrocedere direttamente dopo la Pro Cori senza passare dai play out.

Retrocessa e play out

La Virtus Roma si aggiunge alla Pro Cori e ritorna dopo due anni in Prima Categoria. La formazione di Bernardo non potra a casa il successo a Velletri (1-1) e la vittoria del Colonna condanna i gialloblù alla retrocessione diretta. I play out saranno ultima occasione di salvezza per la Vis Subiaco che pareggia contro il Rocca Priora RdP andando a 8 punti dalla Vivace Grottaferrata, punteggio limite per giocare lo spareggio. Sarà Vivace Grottaferrata-Vis Subiaco l'unico play out del Girone D.

Gli altri risultati

Il Bellegra si conferma quarto forza del girone battendo per due a zero lo Sporting Ariccia. Il Paliano spazza via la Pro Cori vincendo in trasferta per tre a uno.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati della trentesima e ultimaa giornata del Girone D: