Promozione, Girone D: i risultati della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del Girone D, vinto dal Valmontone, vede la prima sconfitta in campionato proprio dei giallorssi che cadono nella trasferta di Paliano.

Cade il Valmontone

È il Paliano la prima squadra del campionato ad infliggere una delusione al Valmontone. I giallorossi infatti cadono per tre a uno, prima sconfitta della loro marcia trionfale. Il primo tempo si chiude già col vantaggio del Paliano firmato Cristini. Nella ripresa il raddoppio lo firma Lorenzo Pepe al 59esimo. Reazione giallorossa al 74esimo con Fiorini, ma immediato riallungo dei padroni di casa con Martinoli che chiude la partita sul 3-1.

Gli altri risultati

Termina due a due il big match per il secondo posto fra Bi.Ti e Atletico Morena. Zero a Zero fra Virtus Roma e Rocca Priora RdP, con i romani aggrappati ancora ai play out.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della ventinovesima giornata del Girone D: