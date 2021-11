Promozione Lazio: tutti i risultati del Girone C

Va in archivio la quinta giornata del Girone C del campionato Promozione. Il Nettuno si prende di forza il primo posto della classifica, a pari punto con il Palocco dopo la sconfitta del DuepigrecoRoma.

Cambio al vertice del Girone C

Il Nettuno vince in casa del Morandi per cinque a uno. Una vittoria schiacciante frutto della tripletta di Erik Laghigna e dei gol di Porcari e Nardini. Con questa vittoria il Nettuno sale al primo posto della classifica del Girone C. A condividere la vetta c'è anche il Palocco che supera per due a uno, l'Eur Torrino. Scivola al quarto posto il DuepigrecoRoma. L'ex capolista cade in trasferta sul campo del Grifone Calcio per tre a uno, e che coglie la sua prima vittoria in campionato e mantiene la sua imbattibilità. L'Ostiantica con un gol di Antenucci pareggia i conti con la Fonte Meravigliosa.

Nella zona salvezza, arrivano i colpi della Pescatori Ostia che batte la Vis Aurelia trascinata dalla doppietta del capitano Luca Lo Presti e del Città di Pomezia che supera per due a zero il Monte Mario ultimo in classifica con zero punti.

I risultati del Girone C

A seguire tutti i risultati della quinta giornata del Girone C del campionato Promozione Lazio

Monte Mario-Città di Pomezia 0-2

Palocco-Eur Torrino 2-1

Morandi-Nettuno 1-5

Vis Aurelia-Pescatori Ostia 1-3

Grifone Calcio-DuepigrecoRoma 3-1

Velletri-Atletico Acilia 4-1

Virtus Ardea-Santa Maria delle Mole 2-2

Fonte Meravigliosa-Ostiantica 1-1

