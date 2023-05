Promozione, Girone B: i risultati della trentesima giornata

L'ultima giornata del Girone B del campionato Promozione non ha regalato grandi sorprese ma ha decretato le sfide dei play out che si giocheranno per determinare chi resterà in categoria e chi giocherà in Prima Categoria nella prossima stagione.

I due play out

Il Bf Sport non riesce a salvarsi all'ultima giornata. I gialloneri cadono per tre a zero in casa del Sant'Angelo Romano e sfideranno in casa nei play out il Valle del Peschiera sconfitto dallo Sporting Montesacro. Confermato anche negli ultimi novanta minuti l'altro spareggio che vedrà il Tor Lupara che ha battuto l'Amatrice campione, in casa attendere il Grifone Gialloverde (5-1 al Futbol Montesacro).

Gli altri risultati

Il Real San Basilio chiude al terzo posto il suo campionato battendo per 2-1 il Cantalice. Quarto posto per il Settebagni dopo lo zero a zero esterno in casa del Nomentum.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati della trentesima e ultima giornata del Girone B del campionato Promozione: