Promozione, Girone B: i risultati della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del Girone B, vinto dall'Amatrice la scorsa settimana, vede il Sant'Angelo Romano blindare il secondo posto alle spalle di Colangeli e compagni.

Tris Real San Basilio

Il Real San Basilio batte per tre a zero in trasferta il Riano ma il successo non basta agli ospiti per ambire al secondo posto. Il Real San Basilio in lotta per il terzo posto trionfa nell'ultimo impegno esterno del proprio campionato grazie alle reti di Valenzi, Cialucco e Ruggiero.

Gli altri risultati

Il Sant'Angelo Romano blinda il secondo posto vincendo per tre a due in trasferta contro il Futbol Montesacro. Pareggio fra Cantalice e Sporting Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della ventinovesima giornata del Girone B: