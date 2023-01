Promozione, Girone A: i risultati della quattordicesima giornata

La quattordicesima giornata del Girone A del campionato Promozione non si è ancora conclusa ma l'Aranova capolista ha già allungato in classifica sulle dirette inseguitrici.

Pari salvezza

DuepigrecoRoma e Tarquinia si sono fermate su un pareggio salvezza che serve poco ad entrambe le squadre. I padroni di casa riescono a ribaltare il vantaggio iniziale del Tarquinia firmato Sabatini nella ripresa grazie ai gol di Cusani prima e di Forcina poi. Neanche il tempo di esultare per il gol del bomber arrivato in questa finestra di mercato che la DuepigrecoRoma come più volte successo in questa stagione si fa riprendere con Sabatini che sigla la doppietta personale e il 2 a 2 finale. La DuepigrecoRoma resta a -3 dal Tarquinia, rispettivamente a quota 11 e 14 punti.

Gli altri risultati

Vince l'Aranova per tre a zero contro il Santa Marinella e si laurea campione d'inverno. Il Carbognano ferma l'Ottavia che scivola a -5 dal primo posto e che viene raggiunto dalla Romulea che con un due a zero (Dipilato e autorete) supera l'Ostiense.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 14esima giornata del Girone A