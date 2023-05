Promozione, Girone A: i risultati della trentesima giornata

La trentesima A del combattuto Girone A, vinto dall'Aranova che torna in Eccellenza dopo un solo anno, si è concluso regalando la griglia dei play out.

Griglia play out

L'Ostiense strappa la vittoria sul campo del Nuovo Borgo San Martino retrocesso in Prima Categoria e guadagna la posizione di vantaggio nei play out. Ippoliti e compagni sfideranno in casa il Carbognano che ha pareggiato per zero a zero in casa contro il Canale Monterano che a sua volta giocherà il suo playout in trasferta sul campo del Tarquinia sconfitto dal Tolfa. Ostiense-Carbognano e Tarquinia-Canale Monterano le due partite che decreteranno le altre due squadre retrocesse del girone.

Gli altri risultati

La Romulea, in cui spicca l'esordio di Di Gregorio ragazzo autistico classe 1993, è stata sconfitta per due a uno al Campo Roma dal Fregene Maccarese. L'Aranova capolista ha battuto per 4 a 2 (doppietta di Monteforte) la Nuova Pescia Romana.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'ultima giornata del Girone A: