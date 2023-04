Promozione, Girone A: i risultati della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del Girone A vuol dire festa per l'Aranova. La formazione rossoblù infatti con una giornata di anticipo si aggiudica matematicamente la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Eccellenza.

Aranova in Eccellenza

L'Aranova è in Eccellenza. La formazione di Di Curzio batte per uno a zero in trasferta il Santa Marinella. Il gol promozione arriva al 71esimo e porta la firma di Catracchia. Aranova irraggiungibile, ora è festa per l'Eccellenza.

Gli altri risultati

Non basta alla Romulea la vittoria pirotecnica per 4 a 3 in casa dell'Ostiense. Amorosino e compagni chiusono al secondo posto. La DuepigrecoRoma vince contro il Tarquinia e si salva.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 29esima giornata