Promozione Lazio: tutti i risultati del Girone B

Si è conclusa oggi lunedì 1 novembre la quinta giornata del girone B del campionato Promozione.

Le partite del Girone B

Termina due a due il match al vertice fra Poggio Mirteto e Passo Corese. Con questo risultato le due squadre mantengono il primo posto della classifica a pari punti, sfruttando il passo falso dello Sporting Montesacro. Infatti lo Sporting cede il primo posto perdendo per tre a uno in casa della Romulea. Pareggia anche il Settebagni che in rimonta trova il pari per due a due contro il Guidonia ultimo in classifica (Clicca qui per la cronaca della partita).

Nelle parti meno nobili della classifica si registra la vittoria, per due a zero, in trasferta del Fidene contro lo Zena Montecelio. Il primo successo in campionato del Fidene arriva grazie ai gol, uno per tempo, di Pampaloni e Barricelli.

I risultati del Girone B

A seguire tutti i risultati della quinta giornata del Girone B del campionato di Promozione Lazio

Romulea-Sporting Montesacro 3-1

BF Sport-Setteville Caserosse 3-1

Fiano Romano-Almas Roma 0-0

Futbol Montesacro-Castrum Monterotondo 2-0

Poggio Mirteto-Passo Corese 2-2

Zena Montecelio-Fidene 0-2

Nomentum-Amatrice 2-0

Settebagni-Guidonia 2-2

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata del Girone B