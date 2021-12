Promozione: i risultati della decima giornata del Girone D

La decima giornata del Girone D vede il Rocca Priora restare in testa alla classifica con 21 punti, inseguito dal Vicovaro a -1. Si registrano nel turno due partite rinviate a data da destinarsi.

Rocca Priora al comando

Il Rocca Priora vince al Montefiori una partita difficile contro la Vivace Grottaferrata, con i padroni di casa che avevano 12 under in lista. Gli ospiti vanno subito in vantaggio alla prima azione di gioco, me poi Scacchetti (su rigore), Benvenuti e Troisi ribaltano il risultato. Nel finale arriva la doppietta di Ingannamorte ma non basta alla Vivace. Il Vicovaro segue i castellani in classifica soltanto ad una lunghezza di distacco. La squadra di mister Lillo ha vinto per 4 a 0 contro il Torre Angela (ultimo in classifica con zero punti). Trascinano alla vittoria il Vicovaro, Catracchia autore di una tripletta e di Taverna in rete per la settima partita consecutiva.

Le inseguitrici

Il Valmontone grazie al primo gol stagionale di Pasquazi batte per 1 a 0 la Lodigiani nel big match di giornata. I giallorossi si trovano a 19 punti in classifica, insieme al Bellegra che rifila una cinquina (5-1 risultato finale) alla Pro Roma Calcio.

La partita di Marino, fra Bi.Ti.Calcio e Villa Adriana è stata sospesa al quinto minuto del primo tempo per maltempo, dovuto al troppo vento. Rinviata anche Atletico Torrenova-Atletico Colleferro. La date del recupero è ancora da definire.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della decima giornata del Girone D:

