Promozione: i risultati della decima giornata del Girone C

La decima giornata del Girone C, ha confermato l’andamento incredibile di Nettuno e Palocco entrambe al comando della classifica con 26 punti.

Nettuno e Palocco sempre al comando

Nessuno sembra essere in grado di fermare la corsa di Nettuno e Palocco ancora imbattute in questo campionato. La formazione di Panicci travolge per ben 7 a 0, con Laghigna autore di una tripletta, il Monte Mario. Il Palocco in trasferta invece vince per 4 a 1 contro l’Ostiantica.

Le inseguitrici

Al terzo posto della classifica, con 17 punti, risale il DuepigrecoRoma che con un secco due a zero maturato nella ripresa sbriga la pratica Atletico Acilia. A due punti di distanza seguono il Grifone Roma VIII che ha la meglio contro la Vis Aurelia per 2 a 1 e la Pescatori Ostia fermata, dopo sei risultati utili consecutivi di cui cinque vittorie, in casa per 3 a 2 dal Velletri.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della decima giornata del Girone C del campionato Promozione Lazio

