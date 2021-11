Promozione: tutti i risultati della sesta giornata del Girone C

La sesta giornata del Girone C del campionato Promozione Lazio ha confermato il Nettuno e il Palocco in testa alla classifica. Sul fondo della graduatoria si muove il Monte Mario che conquista i primi punti del suo campionato.

Nettuno forza sette

Il Nettuno di forza vince contro la Vis Aurelia. Sono sette i gol dei padroni di casa, dove brilla Laghigna autore di una favolosa tripletta. Risponde presente il Palocco che con un tre a uno esterno supera l’Atletico Acilia non lasciando fuggire il Nettuno. Al terzo posto sale il DuepigrecoRoma che con un poker supera il Velletri reduce da due vittorie consecutive, e approfitto dello zero a zero fra Santa Maria delle Mole e Grifone Roma VIII. Occasione persa dall’Eur Torrino che avanti di due gol si fa rimontare nel finale dal Morandi.

In fondo alla classifica resta il Monte Mario che conquista il primo punto del suo campionato pareggiando sul campo dell’Ostiantica, che frena la sua corsa in maniera inaspettata. Seconda vittoria consecutiva per la Pescatori Ostia che supera in casa per due a zero il Fonte Meravigliosa.

I risultati del Girone C

A seguire tutti i risultati della sesta giornata del Girone C del campionato Promozione Lazio

Clicca qui per vedere la classifica aggiornata del Girone C