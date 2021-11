Promozione Lazio: i risultati della sesta giornata del Girone B

La sesta giornata del Girone B del campionato Promozione ha regalato diversi colpi di scena e risultati a sorpresa. In testa alla classifica resta il Passo Corese frenato dal Settebagni, mentre cada clamorosamente il Poggio Mirteto.

Fidene, che colpo

La notizia della giornata è la vittoria del Fidene contro il Poggio Mirteto. Il colpaccio firmato Magurno regala un grande successo ai padroni di casa che escono dalle zone basse della classifica. Caduta del Poggio Mirteto che lascia il primo posto al Passo Corese. Il Passo non va oltre il pareggio casalingo contro il Settebagni, che con un colpo di coda nel finale resta vicino alle prime posizioni. Chi sorride per questi risultati è la Romulea che non si ferma più e batte anche il Setteville per 2 a 1, salendo al secondo posto della classifica.

Nelle zone meno nobili della classifica perdono tutte, dal Guidonia alla terza sconfitta casalinga consecutiva allo Zena.

I risultati del Girone B

A seguire tutti i risultati della sesta giornata del Girone B del campionato Promozione Lazio

