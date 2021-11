Promozione: i risultati dell'ottava giornata del Girone C

L'ottava giornata del Girone C del campionato Promozione conferma la forza del Nettuno e del Palocco. Entrambe le squadre hanno vinto la loro rispettiva giornata e hanno creato un discreto margine dalle inseguitrici.

Nettuno e Palocco

Il Nettuno aveva sulla carta un impegno più agevole. La squadra di mister Panicci in casa ha superato con un secco tre a zero il Fonte Meravigliosa. Ad aprire e chiudere le marcature sono stati Tomei e Porcari, in mezzo è arrivato il gol di Laghigna, all'undicesimo sigillo in campionato. Sfida più complicata per il Palocco impegnato in trasferta contro il Santa Maria delle Mole, ex terzo in classifica.I gol di Pensabene e Scerrati fissano il risultato sullo zero a due e regalano al Palocco i tre punti.

Gli altri risultati

La prima inseguitrice delle due prime della classe è il DuepigrecoRoma che nell'anticipo dell'ottava giornata ha superato, in rimonta, per 2 a 1 grazie alle reti di Bellini e Anastasio il Morandi. La Pescatori Ostia batte per 2 a 0 la Virtus Ardea con i gol di Bucri e Demofonti, conquistando così la quarta vittoria consecutiva in campionato. Importante anche il successo del Città di Pomezia che con i gol di De Angelis, Cicatiello e Mariani batte per 3 a 1 il Velletri. Questo successo permette al Città di Pomezia di superare in classifica l'Eur Torrino che pareggia in rimonta 2 a 2 contro l'Atletico Acilia. Lascia l'ultimo posto in classifica il Monte Mario, che conquista i primi tre punti del suo campionato battendo per 3 a 1 la Vis Aurelia.

I risultati dell'ottava giornata

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'ottava giornata del Girone C:

Vis Aurelia-Monte Mario 1-3

Nettuno-Fonte Meravigliosa 3-0

Santa Maria delle Mole-Palocco 0-2

Atletico Acilia-Eur Torrino 2-2

DuepigrecoRoma-Morandi 2-1

Città di Pomezia-Velletri 3-1

Pescatori Ostia-Virtus Ardea 2-0

Ostiantica-Grifone 0-2

