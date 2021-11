Promozione: i risultati dell'ottava giornata del Girone B

L'ottava giornata del Girone B del campionato Promozione mostra la Romulea che prova la fuga solitaria. La squadra di De Luca infatti è da sola in testa alla classifica, inseguita da ben quattro squadre distanti due punti.

Romulea in fuga

La Romulea ha conquistato la vetta solitaria della classifica battendo in rimonta per 2 a 1 il Guidonia. In trasferta la capolista dopo essere passata in svantaggio per un gol di Achilli, vince grazie ad una grande ripresa dove arrivano i gol di Iacobucci prima e di Ammassari al 95esimo.

Le inseguitrici

Alle spalle della Romulea (17 punti), si è formato un quartetto di squadre distanti soltanto due punti. Si tratta: del Passo Corese che ha fatto suo per 2 a 0 il Derby contro il Bf Sport, del Futbol Montesacro che in trasferta ha superato per 2 a 0 il Fidene, del Fiano Romano fermato in casa dallo Zena con un pareggio e dall'Amatrice che nel posticipo del Girone B al Tilesi ha superato per 3 a 2 il Settebagni.

Tutti i risultati del Girone B

Di seguito tutti i risultati dell'ottava giornata del Girone B del campionato Promozione Lazio

Guidonia-Romulea 1-2

Amatrice-Settebagni 3-2

Fidene-Futbol Montesacro 0-2

Passo Corese-Bf Sport 2-0

Fiano Romano-Zena 1-1

Castrum Monterotondo-Setteville 2-2

Almas-Poggio Mirteto 1-1

Sporting Montesacro-Nomentum 1-2

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone B del campionato Promozione