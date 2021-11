Promozione: tutti i risultati dell'ottava giornata del Girone D

L'ottava giornata del Girone D del campionato Promozione Lazio ha portato in dote ben sei pareggi su otto partite. Fra questi spiccano il pirotecnico 3 a 3 fra Valmontone e Vivace Grottaferrata e il 2 a 2 fra Vicovaro e Villa Adriana

Villa Adriana ancora in testa

Difende il primo posto nel girone il Villa Adriana. I coccodrilli pareggiano in casa del Vicovaro e dopo aver rimontato sul 2 a 1, l'iniziale svantaggio firmato da Taverna, vengono acciuffati nel finale da Timperi. Nonostante il pareggio però il Villa Adriana resta primo in classifica. Alle sue spalle arriva però la sorpresa Bellegra che in casa vince per 1 a 0 contro l'Atletico Torrenova.

Giornata di pareggi

Nell'ultimo turno del Girone D abbondano i pareggi. Il 3 a 3 fra Valmontone e Vivace è quello più ricco di emozioni e gol. La Vivace andata avanti per 2 a 0 si fa rimontare sul 3 a 2 al 93esimo. Quando ormai era pronta la festa in casa Valmontone, gli ospiti arrivano all'incredibile pareggio col colpo di testa di Panzera al minuto 95. Zero a zero invece fra Rocca Priora e Vis Subiaco, mentre la Lodigiani pareggia per 2 a 2 in casa dell'Atletico Morena.

I risultati dell'ottava giornata

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'ottava giornata del Girone D del campionato Promozione

Vicovaro-Villa Adriana 2-2

Valmontone-Vivace Grottaferrata 3-3

Rocca Priora-Vis Subiaco 0-0

Bellegra-Atletico Torrenova 1-0

Polisportiva De Rossi-Torre Angela 3-2

Atletico Morena-Lodigiani 2-2

Virtus Roma-Pro Roma 1-1

Bi.Ti.Calcio-Atletico Colleferro 1-1

