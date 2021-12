Promozione, i risultati della dodicesima giornata del Girone D

Al termine della dodicesima giornata del Girone D del campionato Promozione, esulta il Rocca Priora che vince, resta prima in classifica e allunga sul Vicovaro secondo.

Rocca Priora capolista

Il Rocca Priora col risultato di due a zero contro la Lodigiani. I castellani si prendono il big match grazie ad un gol per tempo. Nella prima frazione di gioco è il difensore Amico a portare in vantaggio il Rocca, mentre nelle ripresa è Nuzzi a chiudere i conti. La vittoria consente al Rocca Priora di mantenere la testa della classifica, mentre la Lodigiani scivola poco sopra la zona playout.

Le inseguitrici

Frena il Vicovaro, che pareggia in casa per 1 a 1 contro l'Atletico Morena. Al Berenghi, il Morena passa in vantaggio grazie ad un errore della difesa dei padroni di casa. Poi è il solito Taverna, che su rigore riporta la partita in parità. Il Villa Adriana cade per 3 a 1 contro l'Atletico Torrenova che insieme al Valmontone, che con un gol lampo di Rubino batte il De Rossi, raggiungono proprio l'Atletico Morena al terzo posto con 22 punti.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 12esima giornata del Girone D:

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D