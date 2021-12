Promozione, Girone C: i risultati della dodicesima giornata

La dodicesima giornata del Girone C del campionato Promozione si chiude con un campo in vetta alla classifica. Cade il Nettuno di mister Panicci, il Palocco vola a +3.

Palocco capolista

Il Palocco è primo in classifica, da solo, nel Girone C. In trasferta contro la Vis Aurelia, ultima in classifica, il Palocco vince per 2 a 1 e festeggia il primo posto. I festeggiamenti arrivano perchè il Nettuno cade in casa contro la Virtus Ardea. Gli ospiti, non nuovi a grandi imprese, battono l'ex capolista con un secco due a zero. Marcatori di giornata D’amanzo e Cavallaro.

Le inseguitrici

Non accorciano la classifica DuepigrecoRoma che pareggia per zero a zero contro il Santa Maria delle Mole, e il Fonte Meravigliosa che fa due a due in casa contro il Velletri. Entrambe sono raggiunte al terzo posto a quota 20 punti, dalla Virtus Ardea e dal Grifone Roma VIII che con un due a zero sbriga la pratica Monte Mario.

Tutti i risultati

Ecco il quadro completo dei risultati delle partite del 12esimo turno del Girone C:

Nettuno-Virtus Ardea 0-2

Vis Aurelia-Palocco 1-2

Santa Maria delle Mole-DuepigrecoRoma 0-0

Fonte Meravigliosa-Velletri 2-2

Monte Mario-Grifone Roma VIII 0-2

Pescatori Ostia-Morandi 0-1

Ostiantica-Eur Torrino 4-0

Città di Pomezia-Atletico Acilia rinviata

