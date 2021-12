Promozione: i risultati dell'undicesima giornata del Girone C

Al termine dell'undicesima giornata il Nettuno e Palocco continuano il loro duello a distanza per la testa del Girone D. Il Fonte Meravigliosa sale al terzo posto della classifica.

Nettuno e Palocco al comando

Il Nettuno travolge anche la DuepigrecoRoma (19 punti e terzo posto condiviso con la Fonte Meravigliosa). Nella formazione di mister Panicci brilla la stessa del bomber Laghigna autore di quattro gol. Per lui sono già 18 in campionato. Con più difficoltà vince anche il Palocco che supera per 2 a 0 la Pescatori Ostia. I gol arrivano nella ripresa con Cesareo e Pensabene. Resta in vantaggio in classifica il Nettuno per differenza reti.

Le inseguitrici

Il Fonte Meravigliosa vince lo scontro diretto contro il Grifone Roma VIII per 1 a 0. Decisivo il gol di Vender nel primo tempo. Si fermano sul pareggio la Virtus Ardea che pareggia per 0 a 0 contro il Monte Mario e il Santa Maria delle Mole che fa 2 a 2 in casa dell'Atletico Acilia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'undicesima giornata del Girone C

DuepigrecoRoma-Nettuno 0-6

Grifone Roma VIII-Fonte Meravigliosa 0-1

Palocco-Pescatori Ostia 2-0

Virtus Ardea-Monte Mario 0-0

Atletico Acilia-Santa Maria delle Mole 2-2

Eur Torrino-Città di Pomezia 0-0

Velletri-Vis Aurelia 1-1

Morandi-Ostiantica 3-1

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C