Promozione: i risultati dell'undicesima giornata del Girone B

L'undicesima giornata del Girone B del campionato Promozione ha visto tornare alla vittoria la Romulea, prima inseguitrice del Passo Corese leader della classifica.

Passo Corese ancora primo

Il Passo Corese ha vinto il testacoda contro il Castrum Monterotondo (ultimo con 5 punti) per due a zero. I gol dei coresini arrivano entrambi nella ripresa e portano la firma di Ubertini al 74esimo e Bernardi all'81esimo. Il Passo Corese sale a quota 24 punti e resta primo in classifica.

Le inseguitrici

La prima inseguitrice del Passo Corese è la Romulea. La squadra dell'Appio batte in casa per 2 a 0 con la doppietta, nel primo tempo, di Mastromattei: il primo in ripartenza, il secondo su papera del portiere ospite. Frenano il Futbol Montesacro fermato sull'1 a 1 in casa dal Fiano Romano e lo Sporting Montesacro che con lo stesso risultato pareggia al Comunale contro il Guidonia. Con le due squadre di Montesacro, sale il Bf Sport che con tondo 5 a 1 batte l'Almas.

Tutti i risultati

Di seguito l'elenco completo dei risultati dell'undicesima giornata del Girone B:

