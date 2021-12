Promozione, Girone D: le partite dell’undicesima giornata

L’undicesima giornata del Girone D, sulla carta sembra favorevole per una fuga del Rocca Priora che giocherà in casa dell’ultima classifica, mentre le inseguitrici avranno degli scontri diretti.

Big match

Al Fabrizi Amedeo, casa dell’Atletico Morena (18 punti) arriva il Valmontone (19 punti) reduce dal successo contro la Lodigiani. La partita sarà molto importante per non perdere terreno in classifica e per mostrare il vero valore delle due squadre. Testeranno le proprie ambizioni anche la Lodigiani (15 punti) che alla Borghesiana attende il Vicovaro, secondo con 20 punti. Gli ospiti trascinati da Taverna, a segno nelle ultime sette partite, cercheranno di continuare il loro splendido campionato. Di fronte troveranno una squadra con voglia di rivalsa, che perso tanti punti per strada con il successo che manca da quattro turni.

Le altre partite

Visti gli scontri diretti, diventa ghiotta l’occasione di allungo per il Rocca Priora. I castellani nell’ultimo turno hanno vinto in rimonta con la Vivace Grottaferrata e adesso andranno a casa del Torre Angela, ultimo con zero punti. Vietato però abbassare l’attenzione. Impegno complicato anche per il Bellegra, squadra rivelazione, che andrà sul campo della Polisportiva De Rossi. In zona salvezza partita delicata fra Atletico Colleferro e Pro Roma.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo dell’undicesimo turno del Girone D del campionato Promozione:

Lodigiani-Vicovaro

Torre Angela-Rocca Priora

Atletico Morena-Valmontone

Polisportiva De Rossi-Bellegra

Atletico Colleferro-Pro Roma

Vis Subiaco-Atletico Torrenova

Villa Adriana-Virtus Roma

Vivace Grottaferrata-Bi.Ti.Calcio

Guarda qua la classifica aggiornata dell'undicesima giornata del Girone D