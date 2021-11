Promozione Lazio: De Rossi-Villa Adriana il posticipo che vale il primato

Polisportiva De Rossi e Villa Adriana saranno le due squadre protagoniste del big match della sesta giornata del campionato Promozione, girone D. Rocca Priora e Lodigiani Calcio, che scenderanno prima in campo, seguiranno la sfida da dirette interessate.

De Rossi-Villa Adriana vale il primo posto

La partita fra Villa Adriana e Polisportiva De Rossi vale la testa del Girone D. I "coccodrilli" stanno disputando una splendida stagione e guidano il girone con 12 punti frutto di 4 vittorie e una sconfitta. Il match contro la Polisportiva De Rossi vorrà dire tanto, visto che il De Rossi è a quota 10 punti e una vittoria vorrebbe dire sorpasso. Intanto la squadra di mister Gianni si gode la classifica e sui social scrive: "E niente... è più forte di noi....non ci stanchiamo di vederla...COME I COCCODRILLI...PANCIA A TERRA, LAVORARE E.....ZAC !Con serenità ma tanto impegno...AVANTI VILLA".

Le altre partite del Girone D

Chi guarderà attentamente la sfida fra Polisportiva De Rossi e Villa Adriana saranno il Rocca Priora e la Lodigiani Calcio. I castellani, secondi in classifica, imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive domenica saranno impegnati contro la Pro Roma Calcio che si trova a quota tre punti in classifica. Agevole sulla carta anche l'impegno della Lodigiani che in casa ospita il Torre Angela, ultimo in classifica fermo a quota zero punti.

L'Atletico Torrenova trascinato dal suo bomber Forcina proverà a dimenticare la sconfitta nell'ultimo turno andando in casa del Bi.Ti.Calcio mentre il Valmontone in casa ospita la Vis Subiaco.

Tutte le partite del Girone D

A seguire il quadro completo del sesto turno del campionato Promozione Girone D

Polisportiva De Rossi-Villa Adriana

Lodigiani-Torre Angela

Rocca Priora-Pro Roma

Bi.Ti.Calcio-Atletico Torrenova

Valmontone-Vis Subiaco

Atletico Morena-Vivace Grottaferrata

Bellegra-Virtus Roma

Vicovaro-Atletico Colleferro

Clicca qui per guardare la classifica aggiornata del Girone D