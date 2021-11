Promozione Lazio Girone C: testacoda per Nettuno e Palocco

Tutto pronto per il sesto turno del Campionato Promozione con le squadre che scenderanno in campo domenica 7 novembre. Per Nettuno e Palocco in testa alla classifica del Girone C giocheranno rispettivamente contro Vis Aurelia e Atletico Acilia.

Testacoda per Nettuno e Palocco

Nettuno e Palocco, prime in classifica con undici punti, saranno impegnate nei più classici dei testacoda. Le due compagini infatti saranno impegnate contro due squadre invischiate nella parte bassa della classifica. Il Nettuno in casa ospiterà la Vis Aurelia, penultima con un solo punto e reduce dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Pescatori Ostia.

Il Palocco invece giocherà in trasferta contro l'Atletico Acilia che nel turno precedente ha perso per quattro a uno contro il Velletri e che naviga a quota cinque punti.

Partite da seguire

Suscita interesse la sfida fra il DuepigrecoRoma e il Velletri. Il Velletri sta vivendo un ottimo momento di forma e nelle ultime due partite ha conquistato sei punti segnando ben otto gol. Un banco di prova importante dunque per il DuepigrecoRoma che fino al turno precedente viaggiava in testa al raggruppamento. Da seguire anche la sfida fra Santa Maria delle Mole (10 punti in classifica) e Grifone. I primi sono soltanto ad un punto dalla vetta, i secondi invece sono ancora imbattuti in campionato e nel turno precedente hanno conquistato la prima vittoria, battendo il DuepigrecoRoma.

Il Monte Mario è alla ricerca dei primi punti in stagione, ma la sfida sulla carta è proibitiva vista l'impegno in trasferta con l'Ostiantica che, dall'alto dei suoi 10 punti, coltiva l'idea di disputare un campionato importante.

Girone C: le partite della sesta giornata

Di seguito il calendario completo del sesto turno del Girone C del campionato Promozione:

Ostiantica-Monte Mario

Nettuno-Vis Aurelia

Atletico Acilia-Palocco

DuepigrecoRoma-Velletri

Santa Maria delle Mole-Grifone Roma VIII

Città di Pomezia-Virtus Ardea

Pescatori Ostia-Fonte Meravigliosa

Eur Torrino-Morandi

Guarda qui la classifica aggiornata del Girone C del campionato Promozione