Promozione, Girone C: le partite della tredicesima giornata

Giovedì 23 dicembre le squadre del Girone C del campionato di Promozione del Lazio scenderanno in campo per l'ultima partita del 2021. Nel 13esimo turno, il Palocco proverà ad allungare e chiudere l'anno al primo posto solitario della classifica.

Palocco in vetta

Il Palocco chiuderà l'anno fra le mura amiche contro la Fonte Meravigliosa. I padroni di casa nell'ultimo turno hanno staccato il Nettuno e adesso si trovano in testa al Girone C con 32 punti (10 vittori e due pareggi). Il Nettuno (29 punti) dopo il tonfo casalingo contro la Virtus Ardea cercherà subito di rifarsi in casa del Santa Maria delle Mole. Partita insidiosa per i ragazzi di mister Panicci.

Le inseguitrici

Fra il Nettuno secondo e il poker di squadre inseguitrici ci sono ben nove punti. Fra queste troviamo il Fonte Meravigliosa, la DuepigrecoRoma (che giocherà contro il Città di Pomezia) e poi il Grifone e la Virtus Ardea. Proprio queste ultime si sfideranno in quello che è il big match della 13esima giornata

Le altre partite

Di seguito il quadro completo del 13esimo turno del Girone C

DuepigrecoRoma-Città di Pomezia

Grifone-Virtus Ardea

Palocco-Fonte Meravigliosa

Santa Maria delle Mole-Nettuno

Atletico Acilia-Ostiantica

Morandi-Vis Aurelia

Velletri-Monte Mario

Eur Torrino-Pescatori Ostia

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C