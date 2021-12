Promozione, Girone B: le partite della tredicesima giornata

Le squadre del Girone B del campionato Promozione sono pronte a scendere in campo per l'ultima giornata del 2021. La Romulea cerca l'aggancio in vetta al Passo Corese, con le due squadre distanziate da solo tre punti.

Big match per la capolista

Il Passo Corese con i suoi 27 punti guida il Girone B. I coresini reduci dalla vittoria contro il Guidonia, in casa ospiterà lo Sporting Montesacro, quarto con 21 punti. Big match match di giornata dunque con il Passo che punta a chiudere l'anno in vetta alla classifica.

Le inseguitrici

Scontro importante pure per la Romulea seconda con 24 punti che in casa se la vedrà col Fiano Romano (19). Il Bf Sport (23 punti) fra le mure amiche invece aspetta il Nomentum, e spera di accorciare il terreno dalle prime due della classe. Occasoione anche per il Futbol Montesacro (20 punti) che in casa giocherà contro lo Zena (vittorioso per 5 a 3 contro il Settebagni nell'ultimo turno) ma che si trova nelle zone meno nobili della classifica.

In chiave salvezza, scontro diretto fra le ultime due della classe Setteville-Almas.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite del 13esimo turno del Girone B

Setteville-Almas

Futbol Montesacro-Zena

Bf Sport-Nomentum

Castrum Monterotondo-Amatrice

Passo Corese-Sporting Montesacro

Romulea-Fiano Romano

Guidonia-Fidene

Settebagni-Poggio Mirteto

