Promozione, Girone D: le partite della tredicesima giornata

Giovedì 23 gennaio si gioca la 13esima giornata del Girone D del campionato Promozione. L'ultimo appuntamento del 2021 regala diversi scontri di vertice che potrebbero cambiare le zone alte della classifica.

Big match per il Rocca

Il Rocca Priora chiuderà il suo 2021 con una sfida molto delicata. Infatti i castellani, primi in classifica con 27 punti giocheranno in trasferta contro l'Atletico Morena (22 punti). Atletico che nel turno precedente ha fermato il Vicovaro secondo. Quello di Morena è il big match della 13esima giornata del Girone D.

Le inseguitrici

Il Vicovaro in trasferta sul campo della Polisportiva De Rossi cercherà di accorciare la classifica, sperando in un passo falso del Rocca Priora. Stesso discorso per l'Atletico Torrenova che andrà sull'insidioso campo della Vivace Grottaferrata. Il Valmontone in casa ospita il Bellegra, un avversario scomodo.

Tutte le partite

A seguire tutte le partite della 13esima giornata del Girone D

Polisportiva De Rossi-Vicovaro

Atletico Morena-Rocca Priora

Lodigiani-Bi.Ti.Calcio

Valmontone-Bellegra

Torre Angela-Virtus Roma

Vivace Grottaferrata-Atletico Torrenova

Villa Adriana-Pro Roma

Vis Subiaco-Atletico Colleferro

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D