Promozione, i top della tredicesima giornata

Tre new entry nella classifica dei milgiori giocatori della tredicesima gionrata dei gironi A, B e D del campionato Promozione Lazio stilata da RomaToday.

Bernacchi, il milgiore del Girone A

Alessandro Bernacchi del Carbognano è il miglior giocatore di giornata del Girone A. L'attaccante classe 1996 trascina i suoi alla vittoria realizzando una tripletta nel tre a zero contro la Nuova Pescia Romana. Bernacchi è mattatore assoluto di giornata: prima segna due gol a fine primo tempo e poi si porta il pallone a casa con la rete a metà della ripresa. Tre punti importanti per il Carbognano che lascia l'ultimo posto.

Del Vecchio, il migliore del Girone B

Valerio Del Vecchio del Poggio Mirteto è il miglior giocatore della tredicesima giornata del Girone B. L'attaccante classe '90 è protagonista del pareggio in rimonta del Poggio Mirteto in casa del Futbol Montesacro. All'Usai il Futbol va avanti per due a zero ma dal 70esimo in poi arriva la reazione dei ragazzi di mister Domenici che con carattere prima accorciano le distanze e poi con Del Vecchio pareggiano il risultato.

Aspri, il migliore del Girone D

Aspri della Vivace Grottaferrata è il miglior giocatore di giornata del Girone D. L'attaccante di Giovarruscio è grande protagonista del 6 a 0 dei criptensi contro il Pro Cori. Aspri sigla una doppietta, il primo e l'ultimo gol della sestina della Vivace. L'attaccante apre le danze con un tiro al volo al minuto 31, poi all'87esimo si inventa un grandioso pallonetto da trenta metri che beffa il portiere ospite in uscita.